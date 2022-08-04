Türkiye'den Yunanistan'ın yeni müftülük yasasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, müftülüklerin işleyişiyle ilgili Yunanistan Parlamentosunda onaylanan yeni yasal düzenlemenin Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlal ettiğini belirterek "Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış dini alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki müftülüklere ilişkin hazırladığı yasa hakkında yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın, Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik kabul ettiği bir yasal düzenlemeyle Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlal ettiği kaydedildi.