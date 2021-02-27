Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerin, terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubunun yakalandığını bildirdi.
27 Şubat 2021 Cumartesi 18:04