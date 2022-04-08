Türkiye'den Ukrayna’nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya yönelik açıklama
Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin açıklamasında, bir an önce ateşkes ilan edilerek savaşa son verilmesi çağrısı kuvvetle yinelendi.
GÜNCEL 08.04.2022, 21:31
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Bu elim olayın sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdiği dile getirilen açıklamada, "Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." ifadesine yer verildi.
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