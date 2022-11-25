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Türkiye'den 132 ülkeye tohum ihracatı

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, Türkiye'de üretilen yerli tohumu 132 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, 2023 için tohum ihracatını 250 milyon dolara çıkarmayı, ithalatı ise 190-180 milyon dolar seviyesine çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

GÜNCEL 25.11.2022, 13:04
Türkiye'den 132 ülkeye tohum ihracatı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, "Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı" için geldiği Antalya'da,  yaptığı açıklamada, salgın döneminde dünyada "kıtlık yaşanacağı" söylentilerine rağmen Türkiye'de bitkisel üretim kapasitesinin yüzde 6'ya yakın arttığını söyledi.

Gıda bağımsızlığında tohum üretiminin önemine işaret eden Akcan, Türk tohumculuk sektörü olarak ülke ve insanlık için mücadele ettiklerini, üretim ve ihracatta dünyada ilk sıralarda yer alabilmek için çalıştıklarını anlattı.

Tohum ihracatında da güzel gelişmelerin yaşandığını anlatan Akcan, şunları kaydetti:

"Tohum ihracatımız her geçen gün artıyor. ABD, Fransa, Almanya, Çin, Hollanda, İspanya, Şili başta olmak üzere 132 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına, Türk Cumhuriyetleri, Şili, Brezilya'ya kadar tohum ihracatımız var. İhracatta yazlık sera sebze tohumlarında, ayçiçeğinde ve buğday çeşitlerinde öne çıkıyoruz. Bu sene ilk defa ithalatımızın ihracatımızın önünde olması önemlidir. Tohum olarak sürekli başka ülkelere bağımlı olduğumuzu iddia ediyorlar ama en büyük ispatı yaptığımız ihracattır. Bakanlığımızın destekleri çok önemli. O destekler sayesinde sektör kalkındı."

Akcan, 2021'de 185 milyon dolar tohum ihracatı, 205 milyon dolar tohum ithalatı gerçekleştirdiklerini belirterek, 2022'nin 9 ayında ise tohum ihracatının 150,8 milyon dolar, ithalatının ise 137,8 milyon dolar olduğunu ifade etti.

"Tohum üretiminde dünya lideri olmak için çalışıyoruz"

Akcan, dünyanın globalleştiğini, ticaret yapmayı, ürünlerin tanıtımının nasıl yapılacağını öğrendiklerini ve artık dünya pazarındaki yerini aldıklarını vurguladı.

Dünyada tohum üretiminde ilk sıralarda ABD, Fransa, Çin'in geldiğini ve Türkiye'nin 9-10'uncu sırada yer aldığını dile getiren Akcan, "Diğer ülkelerin yüzölçümüne bakınca yadsınamayacak bir başarımız var. Tohum üretiminde hedefimiz dünya lideri olmak. Bunun için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz." dedi.

Akcan, bu seneyi 230 milyon dolar tohum ihracatıyla kapatmayı, ithalatı ise 200 milyonu geçmeyen bir seviyede kalmasını istediklerini ifade etti.

Türk tohumculuğunun dünyanın her tarafından talep gördüğünü bildiren Akcan, "2023'te tohum ihracatımızı 250 milyon dolara çıkarmak, ithalatı ise 190-180 milyon dolar seviyesine indirmek istiyoruz. Türk tohumu, verimlilik noktasında dünyayla yarışabilmekte. Bir ürünü alırken muadilleriyle mukayese ederseniz. Verimlilik oranı, sağlıklı olması ve içeriğindeki sağlıklı değerlerin yüksekliğine bakarak tercih ediyorsunuz. Türk tohumculuğu dünya normlarını yakalamış durumda." ifadelerini kullandı.

Akcan, birim alanda elde edilen ürün miktarının artırılması için sertifikalı tohum üretiminin önemine işaret ederek, yıl sonuna kadar 1 milyon 400 bin ton sertifikalı tohum üretimine ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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