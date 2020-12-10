Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı...
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2...
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar...
Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok
Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir...
Bugün Erdoğan’ın Türkiye’si dünyaya bağımsızlık ve cesaret örneğidir
Bugün Erdoğan’ın Türkiye’si dünyaya bağımsızlık...

Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. 

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu. 

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. 

Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.