Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, depremle ilgili yapılan çalışmalara değinen Bakan Soylu, son bir yıl içerisinde Türkiye genelinde deprem toplanma alanlarını kişi başı 1,17 metre kareden 3,90 metre kareye çıkardıklarını söyledi.

Muhtarlara ve azalara çeşitli eğitim verdiklerini, muhtarları yurt dışı eğitim gezilerine götürdüklerini anlatan Soylu, Bakanlık merkezinde ve büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kurulduğunu, ayrıca illerde bir vali yardımcısı ile büyükşehir genel sekreterini muhtarların taleplerinden sorumlu tuttuklarını söyledi.

Muhtarların taleplerini daha hızlı yerine getirmek için Muhtar Bilgi Sistemi adıyla dijital altyapı kurduklarını bildiren Soylu, bu sisteme bugüne kadar gelen talep sayısının ise 121 bin 583 olduğunu açıkladı. Bunların 16 bin civarındakinin işleminin sürdüğünü, diğer taleplerin ise tamamlandığını belirten Soylu, gelen taleplerin yüzde 84'ünün olumlu bittiğini duyurdu.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nden (MAKS) söz eden ve yakında tüm muhtarların bu sisteme dahil olacaklarını bildiren Soylu, şu an için 28 bin 600 muhtarın bu sistemi kullandığını aktardı.

Muhtarlardan gelen talepleri derleyip toplayıp TBMM'ye ilettiklerini belirten Soylu, bu konuda belli bir aşamaya gelindiğini ve parti gruplarıyla da paylaşılarak derli toplu çok detaylı bir çalışmanın çıkarılacağını söyledi.

Muhtar seçimleri

İllerde güvenlik toplantıları yaptıklarını anımsatan Süleyman Soylu, bu toplantının ardından sadece muhtarları dinleyecekleri toplantılar da gerçekleştireceklerini bildirdi. Muhtarlık seçimlerine de değinen Soylu, "Benim arzum tabii ki ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama ben de muhtarlarımızın birleşik oy pusulalarıyla seçime girmesini isteyenlerdenim ve bu konunun doğru olduğunu düşünenlerdenim." dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Her muhtar seçiminden sonra 150-200 muhtar seçimi yapıyoruz, neden? Çünkü, birtakım yasal zorunluluklardan dolayı. Muhtarlık seçimlerinde belli bir dönem önce başvuru olsa, seçim sonrası gerçekleştirilecek iş seçim öncesi gerçekleştirilmiş olsa böylece tekrar bazı yerlerde muhtar seçime gitmeye gerek kalmaz. Birtakım teknik zorlukları olduğu konusunda değerlendirmeler yapıldı ama ben YSK nezdinde bunun aşılabileceğini düşünenlerdenim çünkü teknoloji çok gelişti. Çok nahoş hadiseler de oluşuyor. Seçimin sıhhatini tehlikeye düşürecek adımlar atılıyor. İnşallah bunları derli toplu bir şekilde ortaya koyacak bir dönemin sağlayıcısı oluruz. En önemli görevlerden bir tanesi de sizlere düşüyor. Bunları beraber gerçekleştirmeliyiz."