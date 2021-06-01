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Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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