Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 128 oldu. 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin 198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800, aktif hasta sayısı da 91 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerini kullandı.