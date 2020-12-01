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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte  4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

"İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım"

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." dedi.

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