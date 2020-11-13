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Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833'e ulaştı. Hasta sayısı 407 bin 939, vefat sayısı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356, aktif hasta sayısı 47 bin 809 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda bugün tespit edilen yeni hasta sayısının 3 binden fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

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