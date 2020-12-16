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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte." ifadesini kullandı.

Koca, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu." açıklamasında bulundu.

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