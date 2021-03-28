Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs yılmaz terzioğlu (oyuncu) euro alış fiyatı uludağ ekonomi zirvesi başladı korona
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...
Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasite oranında seyirci alınacak
Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasite...
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan nisanda istifa edeceğini açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan nisanda istifa...

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1305 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.