Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona 24 Saat corona Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Drama
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 136 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen...
Deprem ve kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur
Deprem ve kentsel dönüşüm siyaset...
TSK ile MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz...
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Basın İlan Kurumu İlan Portalı...

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 136 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 136 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 203 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon milyon 898 bin 517'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, vefat sayısı 16 bin 199, ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.