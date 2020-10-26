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Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1780 oldu, 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1618 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı. Hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780, aktif hasta sayısı 38 bin 117 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

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