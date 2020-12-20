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Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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