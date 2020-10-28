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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

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