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Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 282 bin 657'ye çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, hasta sayısı 321 bin 512, vefat sayısı 8 bin 325, ağır hasta sayısı 1455, aktif hasta sayısı 30 bin 530 oldu.

Bugün iyileşen sayısı yeni hasta sayısından fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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