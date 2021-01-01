Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir
15 kişide mutasyonlu virüs tespit...
Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı 212 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 12...
Aşılarda alınan bir mesafe var
Aşılarda alınan bir mesafe var
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk bölümü açıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk bölümü...
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar...

Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı 212 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı 212 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak." açıklamasında bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.