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Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1141 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğunu, 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 125 bin 963'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 

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Vaka SayısıTürkiye
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