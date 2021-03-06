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Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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