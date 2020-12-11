Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Ermenistan 6'lı platforma katılırsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir
Ermenistan 6'lı platforma katılırsa Türkiye-Ermenistan...
Türk takımları 15 yıl sonra Avrupa'da 'baharı' göremedi
Türk takımları 15 yıl sonra...
Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2...
Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım
Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı...
Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı
Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." dedi.

Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili gelişmeler konusundağ sorularını yanıtladı. 

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım." ifadesini kullandı. 

Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin "Aziz Sancar" adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.