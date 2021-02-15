Türkiye'de ocakta 70 bin 587 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2020'nin Aralık ayına göre yüzde 33,4 azaldı. 2020'nin Aralık ayında 105 bin 981 konut satılmıştı.

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalarak 10 bin 732'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu.

Hakkari ve Şırnak'ta ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Yabancılara konut satışı

Türkiye genelinde ocakta yabancılara 2 bin 675 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocakta yıllık bazda yüzde 31,5 geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 1380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışıyla Bursa takip etti.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 459 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları ocakta azaldı

Türkiye genelinde ocakta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalarak 10 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller ise 1'er konutla Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak'ta ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Diğer konut satışları ocakta, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalış kaydederek 59 bin 855 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 328 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82,9 oldu. Ankara 5 bin 375 diğer konut satışı ile ikinci sırayı alırken, Ankara'yı 3 bin 291 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il, 10 konut ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda İstanbul, 3 bin 746 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1649 konut satışı ile Ankara ve 1233 konut satışı ile İzmir takip etti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 düşüş kaydederek 48 bin 319 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul, 9 bin 920 konut satışı ve yüzde 20,5 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,6 oldu. Ankara 4 bin 986 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 830 konut satışı ile İzmir izledi.