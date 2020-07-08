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Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti

Son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, toplam can kaybı 5 bin 282 oldu. 2 bin 219 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511'e ulaştı.

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı da 187 bin 511 oldu.

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