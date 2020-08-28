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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor." dedi.

Koca, "Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." ifadesini kullandı.

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