Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızda 15 artış var." dedi.

Bakan Koca, "5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos'ta temaslı taraması sayısı 349 bin 3." açıklamasında bulundu.