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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, vaka sayısı 233 bin 851, vefat sayısı 5 bin 747 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var."

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