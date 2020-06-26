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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu. Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu.

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1492 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 oldu.

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