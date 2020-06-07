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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Türkiye'de, son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.

Bakan Koca: Tedbir azaldıkça tehdit artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilde 190 kişiye virüs bulaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Koca, "Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." ifadelerini kullandı.

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