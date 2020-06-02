Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 165 bin 555 ve can kaybının 4 bin 585 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 129 bin 921'e ulaştığını bildirdi.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 129 bin 921'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.
02 Haziran 2020 Salı 22:04