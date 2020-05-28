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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 124 bin 369 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1182 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 160 bin 979 ve can kaybının 4 bin 461 olduğunu, 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 124 bin 369'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Vaka SayısıTürkiye
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