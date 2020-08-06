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Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

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