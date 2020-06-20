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Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1312 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 158 bin 828 oldu

Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1312 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, vaka sayısı 186 bin 493, vefat sayısı 4 bin 927 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828 oldu.

"İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

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