Türkiye'de 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan konaklama tesisi sayısı 5 bin 216'ya ulaştı

Türkiye'de 5 bin 216'sı konaklama tesisi, 2 bin 35'i restoran ve kafe olmak üzere toplam 10 bin 457 tesis ve araca "Güvenli Turizm Sertifikası" verildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye, turizm alanında aldığı tedbirlerle örnek oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında hizmet veren turizm sektörü, tatilcilere güven verdi. Otellerden restoranlara, kafelerden transfer araçlarına program kapsamında kriterler konuldu.

Turizm tesislerinde verilen hizmetin yerli ve yabancı turistlerin güvenini kazanması üzerine Türkiye, diğer destinasyonlar arasında etkinliğini artırdı.

Tatilciler, tercihlerinde "Güvenli Turizm Sertifikası"nın iki ayağı olan "güvenilirlik" ve "hijyen"i baz alıyor.

Sertifikasyon programının etkinliğinin artması, bazı ülkelerin uygulamayı örnek alması ve kente gelen turistlerin memnun ayrılması, sektör temsilcilerini mutlu ediyor.