Türkiye'de boşanmış kadınlar "marjinalleştirme ve yalnızlaştırma" tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, boşanmış kadınların toplumda karşılaştıkları baskı ve ötekileştirmeyi, değerlendirdi.

Bölgesel farklılıklar olsa da ekonomik özgürlüğü olmayan boşanmış kadınların "çevre baskılarına uğramamak için görünmez olmayı tercih ettiklerini" belirten Sadıkoğlu, bazı bölgelerde boşanmış kadınların önyargılarla daha fazla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. Sadıkoğlu "Kadınlar, marjinalleştirme, yalnızlaştırma ve diğer kadınlar tarafından tehdit olarak algılanma gibi risklerle karşı karşıya." dedi.

"Kadınlar, çevre baskılarına uğramamak için görünmez olmayı tercih ediyor"

Sadıkoğlu, boşanmış kadınların kendilerini toplumdan izole etme eğiliminde olduğunun altını çizerek, "Bu kadınlar, davranışlarını daha ölçülü olma, giyim kuşamına dikkat etme, kadın-erkek karışık toplantılarda veya yemeklerde bulunmama, bulunuyorsa da daha sessiz kalma, eve geç saatlerde gitmemeye çalışma ve kendileri gibi boşanmış kadınlardan oluşan topluluklarla sosyalleşme gibi birtakım stratejiler geliştirme yoluna gidiyor." şeklinde konuştu.

Boşanmış kadınlar için ekonomik ve kültürel sermayenin önemine vurgu yapan Sadıkoğlu, ekonomik güvencesi olmayan ve eğitim düzeyi düşük boşanmış kadınların çevre baskısından kurtulmak için çoğu zaman "görünmez olma" yoluna başvurduklarını söyledi.

Sadıkoğlu, "Araştırmalar, kadınların boşandıklarını sakladıklarını ve eğer çalışmıyorlarsa hanenin üretimine sessiz, görünmez şekilde katkıda bulunmaya devam ettiklerini, eğer çalışıyorlarsa da kamusal alanda yarı görünür halde ve daha dikkatli, sürekli tetikte hayat sürdürmeye devam ettiklerini gösteriyor." diye konuştu.

Çocuk sahibi olan boşanmış kadınlara ilişkinse Sadıkoğlu, "Damgalanma, çocuğunu düşünmeden sorumsuz davranan anne olmakla suçlanma, yalnızlaşma ve güvensizlik gibi baskılara daha yoğun maruz kalıyorlar." dedi.

"'Bu evden gelinlikle çıktın, kefenle girersin' algısını hala yaşatan aileler var"

Sadıkoğlu, boşanmanın son yıllarda daha kabul edilebilir hale gelmeye başladığını dile getirerek, "2021 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir, onu Antalya ve Uşak izliyor. En düşük olduğu il ise Şırnak ve akabinde Hakkari, Siirt ve Muş. Birçok bölgede 'bu evden gelinlikle çıktın, kefenle girersin' algısı hala var. 'Namus meselesi' olarak görülmese bile çocuğu olan kadınlar 'senin çocukların var, çocukların için bunu yapmak zorundasın' gerekçesiyle devam etmek istemediği bir evliliğe mahkum ediliyor." ifadelerini kullandı.

Boşanma kararını kadınların erkeklere kıyasla daha zor aldığını dile getiren Sadıkoğlu, bunun nedenlerini ise "ekonomik güvencesizlik, çocuğun olumsuz etkileneceği düşüncesi ve çevreden gelecek olumsuz tepkiler" olarak sıraladı.

Sadıkoğlu, kadınların istihdama katılımının yüzde 29-30 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, "Kadınlar bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına çoğunlukla eşleri veya babalarının vasıtasıyla girebiliyor. Dolayısıyla boşanma kadınlar için ekonomik güvencesizlik doğuruyor." dedi.

"Dul kadın" algısına da değinen Sadıkoğlu, bazı kadınların yaftalanmaktan çekindikleri için boşanmayı tercih etmediğini dile getirdi. Sadıkoğlu, "Önceden şöyle bir önyargı vardı, 'dul kalırsan çocuğun yarın öbür gün evleneceği zaman sana gelin vermezler' derlerdi. Ben bu önyargıların artık azaldığını ancak yine de kadınların ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak boşanma kararını daha zor aldıklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.