Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın masumlar apartmanı nerede çekiliyor
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin...
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları...
Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli
Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes...
Biz darbenin her türlüsüne karşıyız
Biz darbenin her türlüsüne karşıyız
Hafta sonu vergi daireleri açık olacak
Hafta sonu vergi daireleri açık...

Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.