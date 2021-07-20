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Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 283'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. " ifadelerini kullandı.

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