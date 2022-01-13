Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona dizi salgın
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'...
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin...
Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor
Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı...
Bakan Dönmez ısınma yardımına doğal gazın da dahil edildiğini bildirdi
Bakan Dönmez ısınma yardımına doğal...

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 oldu.

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 51 bin 675 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 326 bin 318 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "Temkinli ve tedbirli olalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.