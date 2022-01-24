Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Tüketim limitine ilişkin ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz
Tüketim limitine ilişkin ihtiyaç varsa...
Türkiye'de 67 bin 23 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 67 bin 23 kişinin...
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun...
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz...

Türkiye'de 67 bin 23 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 67 bin 23 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.