Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon...
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve...
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu...

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.