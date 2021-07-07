Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,11 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 879 bin 365'i birinci doz, 16 milyon 209 bin 662'si ikinci doz, 2 milyon 260 bin 351'i üçüncü doz olmak üzere toplam 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl olarak sıralandı.

"Aşınızı olarak mücadeleye katılın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." değerlendirmesinde bulundu.