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Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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