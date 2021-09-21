Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 361 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 455 bin 1 doz aşı uygulandı.

En az çift doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az çift doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.