Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın dizi
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin...
İstanbullular salgında otomobil hijyenine para harcadı
İstanbullular salgında otomobil hijyenine para...
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Her 100 bin kişide görülen...
Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç...

Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,75 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.