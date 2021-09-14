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Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,93 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 103 milyon 1616'ya yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 570 bin 9 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 276 olduğuna dikkati çekerek, "Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak, kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.

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