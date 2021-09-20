Türkiye'de 27 bin 688 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 949 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,10, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 500 bin 311 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Amasya, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

- "İl bazında ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadesini kullandı.