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Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,06 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 173 bin 855 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı."

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