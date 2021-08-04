Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin...
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı...
Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük
Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak,...

Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.

Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,84 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 303 bin 572'si birinci doz, 27 milyon 831 bin 610'u ikinci doz, 5 milyon 194 bin 192'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.