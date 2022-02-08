Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Evlilik Hakkında Her Şey 19. Bölüm fox tv corona murat kekilli korona
Survivor 2022 All Star 20. Bölüm Fragmanı- 9 Şubat Çarşamba
Survivor 2022 All Star 20...
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde...
Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor
Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde...

Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 82 bin 168 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.