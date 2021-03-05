Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs takikolay.com survivor
Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir
Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden...
Türkiye'de 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 11 bin 302 kişinin...
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video...

Türkiye'de 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 698 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.