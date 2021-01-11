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Türkiye'de 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 783 oldu, iyileşen sayısı ise 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Türkiye'de 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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